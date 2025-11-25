José Mourinho protagonizou um reencontro emotivo com Wesley Sneijder, minutos antes do jogo entre Ajax e Benfica, a contar para a quinta jornada da fase de liga da Champions.

Os dois cruzaram-se na zona dos comentários, junto ao relvado, deram um abraço e trocaram algumas palavras, com Mourinho a mostrar-se sempre muito sorridente junto do antigo internacional neerlandês. Ao lado de Sneijder estava também Boulahrouz, internacional pelos Países Baixos e também ele um dos muitos jogadores que foram treinados por Mourinho.

Com passagem pelo Sporting (2012/13), Boulahrouz fez parte do plantel do Chelsea de 2006/07 que conquistou uma Taça de Inglaterra e uma Taça da Liga. Por sua vez, Sneijder foi uma das peças-chave do Inter que se sagrou campeão europeu em 2009/10.

Assista aqui ao momento: