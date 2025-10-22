Jude Bellingham está de volta, de forma decisiva. Depois de resolver vários jogos com golos tardios no passado, para o Real Madrid, o inglês decidiu em boa hora para a equipa espanhola na noite desta quarta-feira, na vitória por 1-0 ante a Juventus, em jogo da terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Depois do 0-0 ao intervalo, Bellingham fez mexer o marcador aos 57 minutos, rematando para o fundo da baliza, na recarga a um remate ao poste de Vinicius Júnior. O brasileiro fez uma bela jogada, ficou perto do golo, não o conseguiu, mas a bola estava no caminho do colega.

Bellingham fez o seu primeiro golo pelo Real Madrid em 2025/26, pondo fim a uma «seca» de quatro meses. O último golo tinha sido a 22 de junho, ante o Pachuca, no Mundial de Clubes. Pelo meio, recuperou de uma lesão no ombro esquerdo e voltou aos jogos do clube em setembro.

Na Juventus, o português Francisco Conceição foi suplente utilizado, tendo entrado ao minuto 62. João Mário não saiu do banco.

Com este resultado, o Real Madrid segue 100 por cento vitorioso na fase de liga e ocupa o quinto lugar, com os mesmos pontos dos quatro primeiros, por esta ordem: PSG, Bayern Munique, Inter de Milão e Arsenal. A Juventus está no 25.º lugar, o primeiro abaixo dos lugares de apuramento para o play-off, com dois pontos.