O treinador do Leipzig, Julian Nagelsmann, assumiu que a equipa cometeu «dois erros graves», que ditaram a derrota por 2-0 ante o Liverpool, em Budapeste, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, esta terça-feira.

Os golos de Mohamed Salah e Sadio Mané, respetivamente aos 53 e 58 minutos, ficaram marcados por dois erros da equipa alemã, que custaram a desvantagem no jogo e na eliminatória. No primeiro, um mau passe de Sabitzer isolou Salah. No segundo, Mukiele não conseguiu o corte, estendendo a passadeira para Mané ficar na cara de Gulácsi.

«Jogámos muito bem na segunda parte. Criámos muitas oportunidades, mas também cometemos dois erros graves que são castigados em qualquer nível. Faz parte do jogo, no geral creio que jogámos bem e precisamos de falar disso, mais do que dos erros», afirmou, em declarações à DAZN, após o encontro, realizado na Hungria.

«Precisamos de recuperar dos dois golos para, pelo menos, chegar ao prolongamento. O jogo volta a começar 0-0 e demonstrámos que depende de nós mesmos para igualar e criar ocasiões. Temos de fazer isso na segunda mão», frisou.