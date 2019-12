O Lyon está a fazer uma época irregular e ocupa o 8.º lugar da Ligue 1, tendo já mudado de treinador. O diretor desportivo da formação francesa, Juninho Pernambucano, criticou os jogadores.



«Temos de ser realista. Apanhámos o favorito, uma das melhores equipas do grupo. Acabaram a fase de grupos com cinco vitórias, são a segunda melhor defesa da prova. O Cristiano Ronaldo tem nove golos esta época. Para passar desta fase temos de fazer um jogo perfeito: os defesas têm de estar muito bem, o meio-campo tem de lutar muito e recuperar muito mais rápido, e nas poucas oportunidades marcamos. A juve é favorita, vai ser muito difícil. Perdemos três vezes e empatamos uma em quatro jogos. Estou satisfeito por estarmos nos oitavos de final, a época está a ser muito dura», disse, após o sorteio, ao Esporte Interactivo.



«A nossa época está a ser irregular. Somos a 14.ª equipa a jogar em casa. É fundamental ganharmos em casa para fazermos uma boa época. As duas lesões de ontem [domingo] deixou todos assustados. Nunca vimos dois jogadores a lesionarem-se da mesma forma no mesmo jogo. (...) O que me deixa mais preocupado é a irregularidade da equipa. Descobri um grupo que não tem líderes, que tem falta responsabilidade coletiva no sentido de querer fazer uma boa temporada. Falta unidade e ambição para fazer o clube crescer», acrescentou.



O Lyon, lembre-se, defrontou o Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, tendo-se apurado no segundo lugar atrás do Leipzig.