Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, em declarações reproduzidas pela Gazzetta dello Sport, após a derrota por 2-1 contra o Benfica, em jogo da segunda jornada do grupo H da Liga dos Campeões:



«Se estou em risco? Não. Momentos duros fazem parte do futebol. A única coisa que temos de fazer é ficar calados e trabalhar.



Estivemos bem nos primeiros 20 minutos, mas depois começámos a recuar e ficámos em dificuldades. Depois do 2-1 o jogo praticamente acabou. Podíamos ter sofrido mais golos. Ainda tivemos hipótese de marcar no final, mas já nada mudaria a exibição. É preciso ficar calado e trabalhar. Vamos pensar no próximo jogo de campeonato.Temos uma grande responsabilidade. Vamos preparar o jogo de domingo e depois pensar na Taça. Nada está perdido.



Não culpo ninguém. Entendo as dificuldades da equipa em termos psicológicos. O penálti mudou o jogo a nível mental. Se estou preocupado? Não tenho tempo para pensar, tenho de trabalhar. É normal as expetativas serem altas, mas temos de ter em conta que há vários jogadores que estão lesionados. É difícil, sobretudo em termos de opções. Há muitos jogos e não temos tempo para recuperar os jogadores. [O apuramento] Será certamente complicado, mas ainda não está tudo perdido.»