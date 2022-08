O vice-presidente da Juventus alertou para o «histórico desfavorável» do clube com o Benfica, que vai defrontar no grupo H da Liga dos Campeões, além de Paris Saint-Germain e Maccabi Haifa.

«É um grupo difícil, com outras três equipas fortes. Os nossos adversários dispensam apresentações, incluindo o Benfica, com quem temos um histórico desfavorável», afirmou Pavel Nedved, antigo internacional checo e ex-jogador da Vecchia Signora.



Lembre-se que o Benfica derrotou o conjunto italiano por quatro vezes e perdeu apenas uma, além de se ter registo um empate. A última vez que os dois emblemas se defrontaram foi em 2013/14, nas meias-finais da Liga Europa, com as águias a avançarem para a final jogada precisamente em Turim.

Dessa equipa da Juventus, resistem dois jogadores no atual plantel, no caso Leonardo Bonucci e Pogba, que regressou esta época após seis temporadas no Manchester United.

Pavel Nedved manifestou-se «feli» pela visita a Israel, onde «nunca é fácil» jogar, e lembrou que Ángel Di María, o extremo argentino que chegou este ano à Juve, vai reencontrar o PSG, precisamente o clube que deixou este ano, e também o Benfica, no qual jogou entre 2007 e 2010.

«[Di María] Estará contente, mas nós também estamos, por defrontar equipas deste nível. (...) Na Champions, nada é fácil, nada é garantido», declarou ainda.

A fase de grupos realiza-se a 6 e 7 de setembro (primeira jornada), 13 e 14 de setembro (segunda), 4 e 5 de outubro (terceira), 11 e 12 de outubro (quarta), 25 e 26 de outubro (quinta) e 1 e 2 de novembro (sexta e última).

A final da edição de 2022/23 da Liga dos Campeões vai ser disputada em 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul.