O Lyon venceu a Juventus por 1-0, ganhou vantagem para a segunda mão em Turim. Se a tarefa era por si só difícil, os gauleses conseguiram fazer algo que mais ninguém fez esta temporada: impedir Ronaldo de marcar. O português fica em branco pela primeira vez em 2020 (!).



A Vecchia Signora teve sempre mais bola, mas não foi por isso, mais perigosa. Aliás, o conjunto de Sarri terminou o jogo sem qualquer remate enquadrado com a baliza contrária.



Ronaldo inventou um lance de perigo logo aos quatro minutos. O cruzamento do português passou por cima de Anthony Lopes e por pouco Cuadrado não chegou para o primeiro da noite.



Os minutos passaram lentamente. Foi assim até ao minuto 21 quando Ekambi assustou os transalpinos. O cabeceamento do ex-Villarreal só foi travado pelo ferro da baliza de Szczesny. O Lyon percebeu que podia ferir a Juventus e agigantou-se. Aouar (que talento!) ultrapassou Bentancur na esquerda, entrou na área e cruzou para uma conclusão de execução difícil de Tousart (31m).



A Juventus não se encontrou até ao intervalo. A equipa era curta parecia curta: tinha bola, circulava a toda a largura, mas não tinha profundidade e chegava com poucos ou quase nenhuns homens à frente. O melhor que conseguiu foi um disparo em jeito de Ronaldo longe do alvo.



Quem aproveitou o mau momento do adversário no jogo foi o Lyon. Em duas ocasiões, Ekambi ficou perto do 2-0 (41m e 44).



A segunda parte foi diferente. A Juventus em desvantagem jogou mais, circulou mais rápido a bola e colocou mais gente próxima de Ronaldo e Dybala. Curiosamente, o argentino esteve perto do empate com um tiro na passada após cruzamento de Alex Sandro.



Sarri mudou e fez entrar Ramsey, Bernardeschi e Higuaín. Os bianconeri foram sempre superiores e ameaçaram o empate nos minutos finais. Dybala, o criador de todo o jogo ofensivo da Juventus, livrou-se de dois adversários e serviu Higuaín que atirou ao lado na área (86m). No minuto seguinte, o argentino marcou, mas estava em posição irregular.



Após ter pedido penálti, Ronaldo cabeceou ao lado no último suspiro italiano, desentendeu-se com Marçal e ficou em branco pela primeira vez no presente ano civil. Comparado com o ano passado, quando perdeu para o Atlético de Madrid, a tarefa da Juventus não é assim tão difícil. Porém, para virar a eliminatória terá de jogar francamente mais e melhor.



O Lyon ganhou a possibilidade de sonhar e não há mal algum em fazê-lo.