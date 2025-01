Francisco Conceição, avançado da Juventus, falou à flash da Sport tv depois da derrota na receção ao Benfica (0-2).

«Foi um jogo muito equilibrado, tanto o Benfica como nós poderíamos ter marcado. Custa muito, porque estamos habituados a ganhar. Agora é pensar no que se segue, temos jogos muito importantes a seguir.»

«O Benfica concretizou as oportunidades, foi o que fez a diferença. Foi um jogo equilibrado, mas, infelizmente, não fomos eficazes. Há que levantar a cabeça.»

«Para o futebol português é importante que as equipas portuguesas cheguem mais longe. Contudo, hoje queria complicar as contas do Benfica e fazer o nosso trabalho.»