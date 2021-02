Declarações do futebolista da Juventus, Danilo, à Eleven, após a derrota por 2-1 ante o FC Porto, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões:

«É sempre bom voltar ao Porto, mas neste momento represento a Juventus e devo estar insatisfeito pela prestação e pelo resultado, mas conseguimos fazer um golo e deixar a eliminatória em aberto, para podermos jogar a segunda mão com oportunidade de virar.»

«Está em aberto, temos 90 minutos em Turim e se jogarmos ao nível que estamos habituados, temos condições de passar a eliminatória.»

[Se ficou surpreendido com os golos cedo do FC Porto:] «Pessoalmente não, sabia o jogo que esperava, como prepararam esse jogo, sei como pensam nos jogos da Champions. Mas claro, um golo no início da primeira parte outro na segunda, não é fácil.»