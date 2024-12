A Juventus recebeu e venceu o Manchester City num dos jogos grandes da 6.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, esta quinta-feira, em Turim, agravando a crise da equipa treinada por Pep Guardiola.

Francisco Conceição fez parte do onze inicial da Juventus, Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares na equipa inglesa, num jogo que chegou empatado ao intervalo (0-0).

Na segunda parte surgiram os dois golos da vitória da equipa treinada por Thiago Motta. Aos 53 minutos, a cruzamento de Kenan Yildiz, na esquerda, Dusan Vlahovic cabeceou ao segundo poste, para o 1-0. Ederson ainda defendeu, mas não evitou que a bola ultrapassasse na totalidade a linha de baliza.

O 2-0 foi apontado por Weston McKennie, aos 75 minutos, num golo fabricado por dois norte-americanos lançados em jogo ao minuto 69, altura da saída de Francisco Conceição. Timothy Weah cruzou da direita e McKennie, na área, à meia-volta, rematou para o 2-0.

McKennie do país do soccer, a marcar ao City do país que inventou o football 🥶

🤩 @championsleague | @juventusfc 2 x 0 @ManCity #DAZNChampions pic.twitter.com/Vwk0yj347S — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 11, 2024

No City, Matheus Nunes foi suplente utilizado, tendo entrado aos 87 minutos. Esta foi a sétima derrota nos últimos dez jogos para o Manchester City, entre uma vitória e dois empates. A equipa inglesa está no 22.º lugar, em zona de play-off, com oito pontos. Também em zona de play-off, mas mais acima, em 14.º, está a Juventus, com 11 pontos.