A poucas horas do jogo desta terça-feira com o FC Porto, a Juventus publicou um vídeo motivacional dirigido aos adeptos bianconeri, intitulado «vocês são a Juve».

O vídeo começa com o golo de Marega, o segundo do FC Porto, no triunfo por 2-1, no Estádio do Dragão e uma voz off a dizer que «ninguém pensou que ia ser fácil», mas depois apela à «coragem» e «superação», tanto dos adeptos, como dos jogadores, com muitas imagens de Cristiano Ronaldo.

Depois da derrota na primeira mão, a equipa de Turim está obrigada a vencer esta terça-feira para poder chegar aos quartos de final.

Ora veja: