VÍDEO: Juventus ainda sonhou, mas Galatasaray segue para os «oitavos»
Italianos jogam com menos um desde os 47 minutos, forçam prolongamento, mas dois golos dos turcos evitam reviravolta em Turim
Italianos jogam com menos um desde os 47 minutos, forçam prolongamento, mas dois golos dos turcos evitam reviravolta em Turim
A tarefa era muito complicada e a Juventus ainda deixou uma bela réplica em campo, só que o desaire por 5-2 na primeira mão e os dois golos dos turcos no prolongamento impediram o conjunto italiano de marcar presença nos «oitavos» da Champions. Segue o Galatasaray para a próxima fase da prova.
O primeiro tempo ficou marcado por um domínio da Juventus em todas as vertentes, inclusive nos cartões amarelos. Foi preciso esperar até aos 37 minutos para que a bola entrasse em qualquer uma das balizas. Após rever as imagens no monitor, o árbitro apontou para a marca dos onze metros e daí não perdoou Locatelli.
Esta vantagem mínima no marcador manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo arrancou da pior forma para a equipa da casa. Lloyd Kelly cometeu falta sobre o adversário e viu o cartão vermelho direto, deixando a equipa a jogar com menos um durante 45 minutos.
Ainda assim, contra todas as expetativas, a Juventus galvanizou-se ainda mais e chegou ao 2-0 com muitas culpas para o guarda-redes e mérito de Gatti. No sítio certo, o central foi à área mostrar como se faz e devolver as esperanças aos adeptos da casa.
Ora, melhor do que dois golos só mesmo o terceiro, já dentro dos últimos dez minutos de jogo. Com uma enorme confusão à mistura, o passe de Koopmeiners descobriu McKennie ao segundo poste e o norte-americano fez o terceiro da Juventus, para completo delírio nas bancadas do Allianz Stadium.
Desta forma, a vecchia signora forçou 30 minutos extra de futebol e dois valentes socos no estômago que a atiraram ao tapete. Isto porque Osimhen fez o que melhor sabe em cima do descanso no prolongamento e Yilmaz acabou com as dúvidas que pudessem existir, ao fazer o 3-2 no jogo e o 7-5 no agregado das duas mãos.