A tarefa era muito complicada e a Juventus ainda deixou uma bela réplica em campo, só que o desaire por 5-2 na primeira mão e os dois golos dos turcos no prolongamento impediram o conjunto italiano de marcar presença nos «oitavos» da Champions. Segue o Galatasaray para a próxima fase da prova.

O primeiro tempo ficou marcado por um domínio da Juventus em todas as vertentes, inclusive nos cartões amarelos. Foi preciso esperar até aos 37 minutos para que a bola entrasse em qualquer uma das balizas. Após rever as imagens no monitor, o árbitro apontou para a marca dos onze metros e daí não perdoou Locatelli.

Esta vantagem mínima no marcador manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo arrancou da pior forma para a equipa da casa. Lloyd Kelly cometeu falta sobre o adversário e viu o cartão vermelho direto, deixando a equipa a jogar com menos um durante 45 minutos.

Ainda assim, contra todas as expetativas, a Juventus galvanizou-se ainda mais e chegou ao 2-0 com muitas culpas para o guarda-redes e mérito de Gatti. No sítio certo, o central foi à área mostrar como se faz e devolver as esperanças aos adeptos da casa.

Ora, melhor do que dois golos só mesmo o terceiro, já dentro dos últimos dez minutos de jogo. Com uma enorme confusão à mistura, o passe de Koopmeiners descobriu McKennie ao segundo poste e o norte-americano fez o terceiro da Juventus, para completo delírio nas bancadas do Allianz Stadium.

Desta forma, a vecchia signora forçou 30 minutos extra de futebol e dois valentes socos no estômago que a atiraram ao tapete. Isto porque Osimhen fez o que melhor sabe em cima do descanso no prolongamento e Yilmaz acabou com as dúvidas que pudessem existir, ao fazer o 3-2 no jogo e o 7-5 no agregado das duas mãos.