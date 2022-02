Na primeira vez que tocou na bola na Liga dos Campeões, Dusan Vlahovic fez o que melhor sabe: marcar. O internacional sérvio foi o autor do golo da Juventus no empate frente ao Villarreal, em Espanha, mas no final teve uma declaração invulgar.



«Foi um grande feito marcar na minha estreia. Ainda assim, não posso estar 100 por cento satisfeito porque não ganhámos. Temos de continuar a trabalhar duro. Fizemos um bom jogo e podíamos ter vencido. Há alguns arrependimentos, mas temos de nos focar já no próximo jogo», começou por dizer, citado pelo site da UEFA.



«Tentámos jogar bem também na segunda parte, mas às vezes o adversário não deixa. Foi o caso. Parabéns ao Villarreal pelo empate. Pessoalmente, já esqueci este jogo e estou a pensar no próximo», acrescentou.



(Imagens vídeo Eleven Sports).