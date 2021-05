Kai Havertz protagonizou, no verão do ano passado, uma das transferências mais caras da história do Chelsea. O avançado alemão chegou ao emblema inglês com estatuto de estrela, mas foram muitas as críticas que foi recebendo ao longo de uma época na qual apresentou uma folha goleadora muito aquém dos registos alcançados no Bayer Leverkusen.

Havertz, que nunca tinha marcado na Liga dos Campeões, foi o autor do único golo da final desta edição da prova, dando ao Chelsea o segundo título continental do palmarés.

«Para ser sincero, estou a lixar-me para isso. Ganhámos a Liga dos Campeões!», disparou após ser questionado por um repórter da BT Sport a respeito do montante pago pelos londrinos pelo seu passe.

«Esperei muito tempo. Agora consegui e só quero agradecer à minha família, aos meus pais, ao meu irmão, à minha irmã, à minha avó, à minha namorada. Trabalhei 15 anos para isto», acrescentou.