Caso vença o PAOK na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o Benfica vai jogar primeiro em casa do Krasnodar, na Rússia, enquanto a segunda mão do playoff será no Estádio da Luz.

Quer isto dizer que os encarnados jogarão na Rússia no dia 22 ou 23 de setembro, resolvendo o apuramento para a fase de grupos na Luz, a 29 ou 30. Isto, reforçamos, se eliminar o PAOK na eliminatória que dá acesso ao playoff.

Isto significa que a correr bem, a equipa de Jorge Jesus inicia a época oficial com três jogos fora: na Grécia, diante do PAOK, a 15 de setembro, jogando a primeira jornada da Liga em Famalicão, no fim de semana de 20 de setembro, para depois jogar em casa do Krasnodar a primeira mão do playoff.

Neste cenário, só o quarto jogo da época será na Luz, na receção ao Moreirense, no fim de semana de 27 de setembro, a contar para a segunda jornada da Liga, jogo ao qual se seguirá a decisão do playoff da Champions, novamente da Luz, a 29 ou 30.

[artigo atualizado]