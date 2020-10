Nem começou muito bem a visita do Chelsea ao terreno do Krasnodar, com Jorginho a desperdiçar um penálti logo aos 14m, mas a noite acabou mesmo em goleada a favor dos blues.

O 4-0 na Rússia garantiu à equipa de Lampard a primeira vitória nesta edição da Liga dos Campeões, depois de um empate em casa do Sevilha.

Na Rússia, Callum Hudson-Odoi inaugurou o marcador aos 37m, beneficiando de um 'frango' monumental e o jogo chegou ao intervalo com 1-0.

No último quarto de hora, contudo, o Chelsea chegou a números de goleda. Werner marcou de penálti aos 76 e assistiu para o 3-0 de Ziyech, três minutos depois. Já em período de descontos, Pulisic fixou o resultado final em 4-0.