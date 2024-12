O Leipzig tornou-se, esta terça-feira, a primeira equipa eliminada da Liga dos Campeões 2024/2025, na sequência da derrota caseira por 3-2 ante o Aston Villa, em jogo da 6.ª jornada da fase de liga.

A equipa alemã soma seis derrotas noutros tantos jogos, sendo que nesta altura já só poderá fazer um máximo de seis pontos e o 24.º classificado, o último posto que dá acesso ao play-off de acesso aos oitavos de final, tem sete pontos (à partida para os jogos de quarta-feira, é o Paris Saint-Germain, que venceu esta noite o Salzburgo).

O Leipzig é precisamente o próximo adversário do Sporting na Champions. Os leões vão à Alemanha, para a 7.ª jornada, a 22 de janeiro. A participação do Leipzig na Champions encerra com a visita ao Sturm Graz, a 29 de janeiro.

Antes do jogo com os leões, o Leipzig visita o Bochum e, depois, recebe o Bayer Leverkusen, antes de ir à Áustria.

A equipa onde joga o português André Silva é a primeira das oito da Alemanha a cair esta época nas competições da UEFA.