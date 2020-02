Julian Nagelsmann, técnico do Leipzig, deixou elogios a José Mourinho na véspera do duelo contra o Tottenham, em Londres, a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões.



«Tenho um enorme respeito pelo José Mourinho. Ele ganhou inúmeros títulos e teve influência gigante no futebol europeu», disse o germânico, em conferência de imprensa.



O emblema alemão está pela primeira vez nesta fase da prova. Porém, o jovem treinador não considera este o encontro mais importante da história do Leipzig.



«Fico sempre um pouco nervoso antes de cada jogo. Mas este não é o jogo mais importante da nossa história. Claro que queremos chegar aos quartos, mas amanhã é apenas o primeiro jogo», referiu.



Harry Kane, Son e Sissoko não fazem parte das opções de Mourinho. Nagelsmann desvalorizou as ausências do lado inglês, lembrando que também não pode contar com Upamecano (castigado), Orban, Konaté e Kampl, este último está em dúvida.



«As duas equipas têm ausências importantes. Por isso, acho que o nível de ambas continua igual. Não construímos um plano de jogo com base num futebolista. Alcançámos uma parte do nosso objetivo ao chegar aqui, agora queremos mostrar o que mostrámos contra o Bayern, ou seja, a nossa forma de jogar», concluiu.



O Tottenham-Leipzig está agendado para as 20h00, desta quarta-feira.