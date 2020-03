Nagelsmann era um técnico feliz após a passagem do Leipzig aos quartos de final da Liga dos Campeões. O treinador sublinhou o feito histórico alcançado pelos seus jogadores.



«É um grande momento para o clube, para a história do clube, para mim como treinador e para a minha jovem equipa. O apuramento foi totalmente merecido. Controlámos os dois jogos, fomos a melhor equipa, marcámos quatro golos e não sofremos nenhum. Foi totalmente merecido», começou por dizer.

O jovem germânico de 36 anos gostou mais da exibição da sua equipa em Londres do que esta noite.



«É difícil alcançar a perfeição no futebol. Há sempre erros no jogo, é normal. Controlámos bem os dois jogos, sobretudo em Londres. Hoje perdemos algumas bolas nos primeiros seis, sete minutos. Depois disso, criámos várias oportunidades. Entrámos com alguma preguiça para a segunda parte, mas após os primeiros dez minutos, ganhámos mais bolas no meio-campo e criámos várias situações. Se tivéssemos forçado mais, podíamos ter feito mais golos», defendeu.



Questionado acerca de repetirem a proeza do Ajax, Nagelsmann fugiu à pergunta. «Depende do nosso próximo adversário e da forma como vamos jogar na Bundesliga. Somos jovens, o percurso não é sempre a subir. Há fases em que caímos», atirou.



Por último, Nagelsman elogiou a autoconfiança que existe no plantel do Leipzig.



«É bom ter uma equipa jovem com muita autoconfiança. Nestas fases é sempre difícil, há sempre grandes equipas. temos de focar-nos na nossa forma de jogar. A autoconfiança cresce com os resultados», concluiu.