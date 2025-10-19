Já é conhecida a equipa de arbitragem do Newcastle-Benfica, duelo da terceira jornada da Liga dos Campeões. Szymon Marciniak vai ajuizar o encontro juntamente com os assistentes Adam Kupsik e Tomasz Listkiewicz, com Pawel Raczkowski como quarto árbitro.

Além deste quarteto polaco, o compatriota Tomasz Kwiatkowski e o espanhol Cesar Soto Grado estarão na sala do VAR. 

Marciniak é um dos mais respeitados árbitros internacionais, tendo apitado a final do Mundial do Qatar (ganha pela Argentina) ou a final da Liga dos Campeões de 2023, vencida pelo Manchester City.

Tiago Martins será VAR no Copenhaga-Borussia Dortmund, que será ajuizado pelo neerlandês Danny Makkelie. 

O Benfica trava o duelo com o Newcastle pelas 20 horas de terça-feira. Um depois, o Sporting recebe os franceses do Marselha.

