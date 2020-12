Depois da vitória por 3-2 em Madrid, eis a prova - se alguém precisasse - de que não foi acidental.

O Shakhtar de Luís Castro recebeu e venceu o Real Madrid em Kiev por 2-0, resultado que permite à equipa ucraniana atacar a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões no segundo lugar do Grupo B e condena o Real Madrid a depender a torcer já esta terça-feira pelo Inter na visita ao terreno do Borussia Monchengladbach para não depender de terceiros para chegar aos oitavos de final.

Os merengues foram mais perigosos na primeira parte e construíram pelo menos duas boas ocasiões para chegar à vantagem: Asensio rematou ao ferro nos minutos iniciais e à passagem da meia-hora viu nova tentativa ser travada por instinto pelo guarda-redes Trubin.

O conjunto de Luís Castro assentou a estratégia no acerto defensivo, num jogo em que estreou Vitão, defesa-central brasileiro de 20 anos, a titular partidas as contar para a Liga dos Campeões. Compenetrados, os ucranianos resistiram aos períodos de maior assédio dos merengues e até uma substituição forçada acabou por lhes sorrir.

Júnior Morais, vítima de uma entrada dura de Varane, teve de sair para dar lugar a Dentinho e foi deste o golo inaugural aos 57 minutos após boa jogada do ataque do Shakhtar e a conivência da defesa visitante.

Por essa altura, o Shakhtar já estava mais atrevido do que nos 45 minutos iniciais. Pouco antes do golo inaugural, Taison viu Courtois negar-lhe o 1-0 com uma extraordinária mancha.

Em desvantagem no marcador, o Real lançou-se para a frente, mas sempre sem conseguir instalar o pânico no setor mais recuado dos ucranianos, que tinha constantes vias-rápidas para chegar com perigo ao último terço.

Zidane? Nem nas substituições - trocas por trocas - foi feliz.

Ao contrário de Luís Castro: lançado minutos antes, Solomon fez o 2-0 final aos 82 minutos.