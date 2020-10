O Borussia Dortmund, com o internacional português Raphael Guerreiro a titular, recebeu e venceu o Zenit por 2-0, esta quarta-feira, em jogo da segunda jornada do grupo F da Liga dos Campeões.

A equipa germânica chegou ao triunfo já na reta final da partida. O primeiro golo foi da autoria de Jadon Sancho, de penálti, aos 78 minutos. O segundo foi apontado por Haaland, já na compensação (90+1'), num remate de pé esquerdo à entrada da área, que selou os primeiros três pontos da equipa no grupo.

No outro jogo, o empate entre Club Brugge e Lazio deixa belgas e italianos no topo do grupo, ambos com quatro pontos. Na Bélgica, um golo de Joaquín Correa deixou a equipa visitante em vantagem ao minuto 14, mas um penálti de Vanaken, assinalado após recurso ao vídeo-árbitro, ao minuto 42, ditou o 1-1 final.

A Lazio lidera com uma melhor diferença de golos que o Brugge (4-2 para 3-2). Segue-se o Dortmund com três pontos no terceiro lugar e o Zenit ainda não pontuou, ocupando a quarta e última posição.