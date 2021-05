O Manchester City-Chelsea, o jogo mais importante da Europa a nível de clubes, terá dois portugueses de início.

Rúben Dias e Bernardo Silva são titulares nos citizens, que têm João Cancelo no banco de suplentes.

A partida arranca às 20h00 no Estádio do Dragão e o Maisfutebol está no local para lhe contar tudo sobre mais uma partida que coloca Portugal (e a cidade do Porto em concreto) no epicentro do futebol europeu. Não se esqueça também que o jogo vai ser transmitido em canal aberto pela TVI.

OS ONZES OFICIAIS:

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones e Zinchenko; Gundogan, De Bruyne e Bernardo Silva; Foden, Mahrez e Sterling.

Suplentes do Manchester City: Steffen, Carson, Gabriel Jesus, Aguero, Aké, Laporte, Rodri, Ferran Torres, Mendy, Fernandinho, Cancelo e Eric Garcia.

CHELSEA: Mendy; Azpilicueta, Rudiger, Thiago Silva, Reece James e Chilwell; Jorginho, Kanté, Mount; Werner e Havertz