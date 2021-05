O encerramento dos campeonatos nacionais trouxe mais boas notícias ao Sporting no que diz respeito ao encaixe financeiro garantido pela presença na fase de grupos da Liga dos Campeões.

A confirmação do quarto lugar do Lyon na Liga francesa atirou o emblema gaulês para a Liga Europa, o que significa que os leões sobem um lugar no ranking histórico a dez anos da UEFA, que premeia as 32 equipas que estarão presentes na fase de grupos da Liga dos Campeões com 1,108 milhões de euros por cada posição escalada.

Como o Lyon (23.º) estava à frente dos leões (34.º) nesta hierarquia, o campeão português sobe mais uma posição, o que lhe permite arrecadar mais uma parcela de 1,108 milhões de euros.

A 4 de maio, dois dias antes de assegurar o apuramento direto para a fase de grupos da Champions, o Sporting tinha já à sua espera uma verba nunca inferior a 23 milhões de euros: 15,25 milhões de euros mais sete parcelas acumuladas de €1,108M por saber que, em caso de apuramento, no pior dos cenários seria a sétima equipa menos cotada (26.º lugar) entre as 32 presentes na competição.

Agora fica a saber que ultrapassou o Lyon, depois de na semana anterior ter garantido mais uma subida com o auxílio da Atalanta (63.ª): é que a presença da equipa de Bérgamo condenaria Milan, Juventus ou Nápoles, todas mais bem cotadas do que o Sporting. Acabou por ser a última a equipa a ficar fora da Liga dos Campeões.

Significa isto que o Sporting receberá pela participação na fase de grupos da próxima edição da Champions um mínimo de 25,222 milhões de euros: os tais €15,25M pela presença em si e ainda um extra de €9,972M por ser, na pior das hipóteses, a 24.ª equipa entre as 32.

Este valor está, no entanto, em aberto, uma vez que várias equipas à frente do Sporting no tal coeficiente a dez anos ainda vão lutar pelo acesso à fase de grupos.

Quem? Para já, o Villarreal. O conjunto espanhol joga nesta quarta-feira a final da Liga Europa com o Manchester United e a vitória da equipa inglesa (já apurada via campeonato) afunda o submarino amarelo para a Liga Europa. Recorde-se que a vitória na Liga Europa garante a presença na fase de grupos da Champions. Se os red devils levarem a melhor, o lugar que o Villarreal deixou vago será ocupado pelo terceiro classificado da Liga francesa: o Mónaco, que está atrás do Sporting no ranking histórico da década e que, por isso, não é uma ameaça.

Significa isto que o Sporting está a dois dias de saber se engorda, ou não, a conta bancária com mais 1,108 milhões de euros, mas poderá vir a ter mais boas notícias no arranque da próxima temporada quando equipas mais bem cotadas tiverem uma derradeira chance de chegar à fase de grupos.

A começar pelo Benfica. Os encarnados estarão na 3.ª pré-eliminatória e caso cheguem à fase de grupos serão a 14.ª melhor equipa a dez anos entre as presentes, o que significa que terão à espera um cheque de 36,302 milhões de euros: €12,25M mais 19 parcelas, num acumulado de 21,052 milhões.

Significa isto, logicamente, que o Sporting veria com bons olhos uma eventual queda do eterno rival para a Liga Europa, já que isso representaria mais um lugar escalado e, assim, mais 1,108 milhões de euros.

Mas há mais: à frente do Sporting, e ainda sem presença garantida na fase de grupos, estão Shakhtar, Olympiakos e Salzburgo. Potenciais 3,3 milhões de euros. De todas elas, o campeão austríaco é aquele que está mais perto do grupo dos 32, já que estará inserido no play-off, enquanto o campeão grego entra em cena pela 2.ª pré-eliminatória e o vice-campeão ucraniano arranca pela 3.ª pré-eliminatória, a que antecede o play-off.

Contas feitas: se Villarreal, Benfica, Shakhtar, Olympiakos e Salzburgo falharem a próxima edição da Liga dos Campeões, o Sporting salta do 24.º para o 19.º lugar e amealha mais 5,54 milhões de euros em parcelas, passando das nove atuais para as 14. Neste cenário, entrariam nos cofres do clube presidido por Frederico Varandas um total de 30,762 milhões de euros: 15,25 fixos pela presença direta na fase de grupos e um bónus extra de 15,512 milhões de euros.

De referir que o FC Porto será a equipa portuguesa que mais dinheiro vai receber pela participação na fase de grupos: 38,518 milhões de euros.