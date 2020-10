O vice-campeão europeu PSG sofreu, mas arrancou os primeiros três pontos no grupo H da Liga dos Campeões de 2020/2021, ao vencer esta quarta-feira o Basaksehir, na Turquia, por 2-0, em jogo da segunda jornada.

Moise Kean foi o grande protagonista do triunfo parisiense, no duelo entre o campeão francês e o campeão turco, com dois golos na segunda parte. Depois de ter-se estreado a marcar no sábado pelo PSG, também com um bis - frente ao Dijon - Kean aplicou a mesma dose, na sequência de um pontapé de canto e de um rasgo individual na área.

Foi, contudo, preciso esperar até ao minuto 64 para ver o marcador mexer. Até aí, o jogo foi bem equilibrado. Na verdade, o Basaksehir vendeu cara a derrota: teve ocasiões para marcar, mas ou faltou melhor definição, ou estava lá Keylor Navas a tapar os caminhos da baliza. O bósnio Edin Visca fez um jogão no ataque dos turcos, mas não foi feliz.

O ex-FC Porto Danilo, que jogou a central ao lado de Kimpembe no seu terceiro jogo pelo PSG, foi também importante na manobra defensiva. Na segunda parte, assinou cinco ações relevantes na área, que impediram prejuízos para a equipa de Thomas Tüchel.

Antes disso, o momento marcante além dos golos foi o da saída de Neymar, aos 26 minutos, após queixas físicas na zona da anca. Foi rendido por Sarabia.

Após ameaças mútuas, a eficácia residiu numa desatenção defensiva do Basaksehir, aproveitada por Moise Kean, que desviou de cabeça após canto de Mbappé. Foi também após uma bola colocada pelo francês na área que Kean bisou, num remate à meia-volta, para o 0-2 final, aos 79 minutos.

O PSG soma três pontos e iguala provisoriamente Manchester United e Leipzig, que ainda se defrontam esta noite em Old Trafford (20h00).