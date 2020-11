Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, à TVI24, após a vitória por 3-0 ante o Marselha, em jogo da terceira jornada do grupo D da Liga dos Campeões.

«Era importante perceber os pontos fortes da equipa adversária e também as fragilidades, onde podíamos ferir. Interpretámos bem, mesmo na primeira fase de construção, sempre saindo por fora. Sabíamos que eles, jogando em 4x4x2, dificilmente os médios interiores ou os avançados acompanhavam os nossos laterais e penso que muito do que fizemos tem a ver com isso.»

«Jogo bem conseguido, permitimos pouco ao adversário, criámos uma ou outra ocasião para dilatar e acabar com um resultado diferente. É verdade que, se o Marselha faz o penálti, podia ter sido diferente, mas é futebol. Jogadores estão de parabéns.»

[Se a vitória dá tranquilidade:] «Não gosto de andar ao balanço de um resultado, opinião ou crítica. A confiança tem de vir do trabalho diário, da qualidade dos jogadores e da nossa determinação e dedicação ao trabalho. Depois podem acontecer jogos e períodos menos bons, temos de analisar o que já fizemos de bem para voltar a fazer. É trabalho, aqui não há muito a olhar para o lado, se olharmos para o lado, há muita gente que critica, por vezes de forma gratuita.»

«É de louvar e realçar alguns jogadores. Em três anos, por exemplo, o Marega faz quase 70 golos no campeonato, em cada dois jogos da Champions, não é do campeonato da República Dominicana, tem um golo. E depois pedimos para trabalhar em termos defensivos e faz isso. É com este caráter e atitude. Estou a dar o exemplo deste jogador, como podia dar dos outros. Quando é assim, ficamos mais próximos de ganhar jogos.»

[Ausência de público:] «É uma pena, temos adeptos da qualidade da Champions, apaixonados, grandiosos. Mereciam estar aqui para aplaudir momentos fantásticos, como é caso do terceiro golo, para quem diz que o FC Porto só joga bola para a frente, pode meter os olhos numa ou outra situação que fizemos hoje, diz bem da qualidade dos jogadores.»