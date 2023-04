O vice-presidente do Inter de Milão, Javier Zanetti, projetou o duelo com o Benfica na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões e salientou que a eliminatória pode decidir-se «nos detalhes».

«Esta é uma competição de detalhes, a força mental é fundamental, sobretudo neste tipo de jogos. Jogar contra o Benfica nunca é fácil, sobretudo na casa deles. O Inter vai ter de fazer um jogo muito concentrado e, depois, tentar aproveitar as situações que o Benfica lhe possa dar», disse o antigo internacional argentino aos microfones da Eleven Sports.

Zanetti recordou ainda os jogos com o FC Porto. «As equipas portuguesas são sempre difíceis, têm uma grande cultura de futebol, gostam de jogar bom futebol, têm jogadores de qualidade. A concentração tem de estar ao máximo neste tipo de competições. O FC Porto também tem grandes jogadores, o Benfica tem jogadores muito bons, por isso, os primeiros minutos vão ser decisivos: como a equipa vai enfrentar mentalmente este jogo.»

«A experiência é fundamental nestes jogos, mas a vontade de uma equipa jovem como o Benfica também pode ser positiva para a equipa portuguesa. A concentração e o controlo dos tempos de jogo são fundamentais», reforçou.

A lenda do Inter, que conquistou uma Liga dos Campeões com José Mourinho, guarda boas memórias do treinador português.

«Tenho grandes recordações do José. Ganhámos a Champions em 2010 com ele, fez um trabalho extraordinário connosco. Seguramente vai estar a ver o jogo», atirou.

O Benfica-Inter, com apito inicial às 20h00, tem acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.