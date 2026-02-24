Kylian Mbappé é baixa no Real Madrid para o jogo com o Benfica, avança o L’Equipe.

Segundo o jornal francês, o avançado ressentiu-se da lesão no joelho esquerdo e teve de abandonar o treino desta terça-feira. Os exames realizados durante a tarde detetaram que a lesão ainda não está completamente tratada e os «merengues» optaram por dar descanso a Mbappé, que poderá até falhar mais jogos, para não colocar em risco a sua condição física, em ano de Mundial.

O internacional francês teve de parar alguns dias, no início do ano, devido a uma lesão no ligamento lateral que contraiu ainda em dezembro, mas tem jogado com dores desde que regressou à competição.

A EFE confirmou junto de fontes do Real Madrid que Mbappé não completou a sessão em Valdebebas. No entanto, a agência noticiosa espanhola adianta que não está completamente descartada a presença do avançado no jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Tudo deverá ser decidido a poucas horas do apito inicial.

Álvaro Arbeloa, que em conferência de imprensa mostrou-se confiante na utilização de Mbappé, também não pode contar com Éder Militão, Dani Ceballos e Jude Bellingham, por lesão, enquanto Rodrygo está castigado. Dean Huijsen e Fede Valverde permanecem em dúvida para o duelo com os encarnados.

Depois de vencer por 1-0 no Estádio da Luz, o Real Madrid recebe o Benfica esta quarta-feira, às 20h00.