O Sporting tem uma missão complicada para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões: depois da derrota por 3-0 há uma semana, a equipa leonina precisa de ganhar ao Bodo/Glimt - equipa sensação desta temporada - por uma diferença superior para seguir em frente na competição.

Os comandados de Rui Borges terão de viver uma noite «perfeita» para concretizar um milagre que, apesar de raro, não é inédito nas principal prova de competições da UEFA. É que há mesmo quem tenha escalado uma montanha maior do que aquela que os leões têm pela frente.

Na história da Liga dos Campeões, só sete equipas foram capazes de dar a «cambalhota» no marcador depois de perderem o primeiro jogo, sendo que apenas três recuperaram de uma desvantagem de três golos. Duas delas beneficiaram dos golos fora, regra que já não existe desde a época 2021/22.

O Barcelona, num dos jogos mais históricos de Camp Nou, foi a primeira equipa de sempre a recuperar de uma vantagem de quatro golos. Sergi Roberto foi um dos heróis da noite numa das eliminatórias mais frenéticas de que há memória.

Outro bom exemplo para motivar os comandados de Rui Borges aconteceu na capital italiana. O Barcelona, que foi eliminado pela Roma depois de uma goleada caseira que lhe pôs pé e meio nas meias-finais. Faltava o meio...

Um ano depois, novamente os «blaugrana» foram a Inglaterra, onde voltaram a permitir uma reviravolta épica.

O Deportivo da Corunha, que não disputa a Liga dos Campeões há largos anos, já tinha dado a receita à formação da Catalunha muitos anos antes. Em 2003/04, época em que o FC Porto venceu a Champions, os espanhóis operaram uma reviravolta histórica depois de uma contundente derrota em Itália.

O Sporting tem vários exemplos para, esta terça-feira, se inspirar quando entrar em campo em busca de concretizar uma «missão impossível» diante dos noruegueses e qualificar-se, pela primeira vez, para os quartos de final da Liga dos Campeões.

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