O Benfica falhou o acesso ao playoff da Liga dos Campeões, mas a 3.ª pré-eliminatória da prova prossegue nesta quarta-feira com o 'caminho dos campeões». Quer isto dizer que os campeões nacionais que têm de jogar a qualificação entram em campo, para tentar o acesso ao playoff que antecede a fase de grupos.

Esta quarta-feira está recheada de futebol, com a qualificação da Liga Europa a jogar-se também. Em França, o campeão PSG acerta calendário e joga com o Metz e em Inglaterra já eliminatória da Taça da Liga-

Eis o programa de hoje

Liga dos Campeões 2020/21, 3.ª pré-eliminatória

Omonia, Chp - Estrela Vermelha, Ser, 16:00

Maccabi Telavive, Isr - Dinamo Brest, Bie, 18:00

Qarabag, Azb - Molde, Nor, 18:00

Ferencvaros, Hun - Dinamo Zagreb, Cro, 18:00

Midtjylland, Din - Young Boys, Sui, 19:30

Liga Europa 2020/21, 2.ª pré-eliminatória

Progrès Niederkorn, Lux - Willem II, Hol, 17:30

Hammarby, Sue - Lech Poznan, Pol, 18:00

Tórshavn, Far - The New Saints, Gal, 19:00.

Liga francesa, jogo em atraso da 1.ª jornada

Paris Saint-Germain - Metz, 20:00 (Eleven Sports 1).

Taça da Liga inglesa, 2.ª eliminatória:

West Bromwich - Harrogate Town, 18:00

Ipswich Town - Fulham, 19:00

Southampton - Brentford, 19:45

Everton - Salford City, 20:15 (SportTV1).