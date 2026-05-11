A UEFA anunciou esta segunda-feira as equipas de arbitragem correspondentes às finais da Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga Conferência e Liga dos Campeões Feminina.

O alemão Daniel Siebert foi o escolhido para apitar a final da Liga dos Campeões entre o PSG e o Arsenal, a 30 de maio, na Puskás Arena, em Budapeste. Esta é a primeira final europeia de clubes do germânico, depois de ter dirigido 9 encontros da competição esta época, incluindo o Sporting CP-Arsenal (0-1), da primeira mão dos quartos de final.

Daniel Siebert vai ter como assistentes os compatriotas Jan Seidel e Rafael Foltyn, enquanto o VAR será Bastian Dankert.

Para a final da Liga Europa, a 20 de maio, no Besiktas Park, em Istambul, entre o Aston Vila e o Friburgo - equipa que eliminou o Sp. Braga na meia-final-, o francês François Letexier foi o nomeado e vai ser auxiliado por Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, enquanto Jérôme Brisard será o VAR.

O árbitro francês, internacional desde 2017, irá com a ‘bagagem’ de 8 partidas da «Champions» da época, incluindo o jogo da segunda mão da meia-final entre o Sporting CP e o Arsenal (0-0).

Relativamente à Liga Conferência, a 27 de maio, na Red Bull Arena, na Alemanha, entre os ingleses do Crystal Palace e os espanhóis do Rayo Vallecano, o juíz da partida será o italiano Maurizio Mariani, que esta temporada já apitou 7 partidas da Liga dos Campeões.

O transalpino é árbitro internacional desde 2019 e esta vai ser a primeira final europeia de clubes da sua carreira, depois de ter desempenhado a função de quarto árbitro na final da Liga Europa do ano passado.

As espanholas do Barcelona e as francesas do Lyon medem forças na final da Liga dos Campeões Feminina, a 23 de maio no Estádio Ullevaal, em Oslo, sob arbitragem da sueca Tess Olofsson. A nórdica arbitrou 4 duelos da «Champions» feminina, depois de ter dirigido jogos no Campeonato da Europa de 2025.