Portugal está a um empate de ultrapassar a França e subir ao quinto lugar do ranking UEFA. Quer isto dizer que, na segunda mão dos play-off das competições europeias, as equipas portuguesas só precisam de mais um empate que as francesas.

A França tem duas formações no play-off (Mónaco e Rennes), enquanto Portugal tem três (Benfica, Santa Clara e P. Ferreira), pelo que se as duas equipas francesas vencerem, por exemplo, as portuguesas precisam de duas vitórias e um empate. Se só uma equipa francesa ganhar, as portuguesas precisam de uma vitória e um empate.

Ou seja, Portugal tem sempre de somar mais um empate, o que lhe daria mais 83 pontos e lhe permitiria ultrapassar os curtíssimos 32 pontos que a separam do quinto lugar ocupado pela França no ranking da UEFA neste momento.

Tem sido, portanto, um início de temporada europeia fantástico para as equipas portuguesas, que já somaram 3.000 pontos nas pré-eliminatórias, o que lhes permitiu ficar a morder os calcanhares à França. Refira-se, aliás, que Portugal é o quarto país que mais pontos somou esta temporada no ranking UEFA, a seguir à Suécia (3.375), Polónia (3.375) e Croácia (3.175).

Recorde-se que se Portugal terminar a temporada no quinto lugar do ranking UEFA, isso tem consequências importantes: o terceiro classificado da LIga entra direto na Liga dos Campeões, dependendo de quem vence Liga Europa. Para além disso, vão duas equipas à Liga Europa e só uma à Liga Conferência (hoje vai uma à Liga Europa e duas à Liga Conferência).