A UEFA alargou os prazos para a realização de encontros da fase a eliminar da Liga dos Campeões e da Liga Europa, devido aos constrangimentos causados pela pandemia de covid-19, segundo informou esta terça-feira o organismo.

Com vários países a colocarem restrições nas viagens internacionais, devido ao agravamento da pandemia, a UEFA divulgou a atualização dos regulamentos das competições europeias, abrindo a possibilidade de se jogarem partidas em campos neutros.

Os encontros dos oitavos de final da Liga dos Campeões, entre os quais o FC Porto-Juventus, têm de ser jogados até 2 de abril, sendo que a primeira mão está marcada para 16, 17, 23 e 24 de fevereiro e a segunda para 9, 10, 16 e 17 de março.

O encontro entre os dragões e a equipa de Cristiano Ronaldo não deverá apresentar problemas, uma vez que as deslocações entre Portugal e Itália são permitidas e não obrigam a uma quarentena, mas apenas a um teste negativo ao novo coronavírus.

O mesmo deve acontecer nas partidas entre Sp. Braga e a Roma de Paulo Fonseca, dos 16 avos de final da Liga Europa, marcadas para 16 e 25 de fevereiro.

Mais complicado poderá ser a eliminatória da Liga Europa entre o Benfica e o Arsenal, uma vez que as viagens comerciais entre os dois países estão suspensas e ambos exigem uma quarentena de catorze dias à chegada.

Para os 16 avos de final da Liga Europa, a UEFA dá como limite o dia 5 de março para a realização da eliminatória.

No mesmo documento, a UEFA estabelece datas limites para os clubes comunicarem se não forem obtidas exceções que permitam a realização de encontros no seu país, com 8 de fevereiro a ser a data limite para a primeira ronda a eliminar das duas competições europeias.

«Se as restrições impostas pelas autoridades nacionais/locais do clube da casa se aplicarem ao clube visitante, o clube da casa tem de propor um local alternativo, que pode ser num país neutro (dentro do território da UEFA), que permita que o encontro decorra sem qualquer restrição para ambos os clubes», lê-se.

As restrições às viagens ameaçam vários encontros da fase a eliminar das competições europeias, como as partidas entre os ingleses do Manchester City e do Liverpool e os alemães do Borussia Monchengladbach e do Leipzig, respetivamente.

Caso não seja possível realizar o encontro, devido aos constrangimentos de uma das equipas, a UEFA punirá esse clube com uma derrota por 3-0.