A UEFA aprovou esta segunda-feira, em reunião do Comité Executivo, o modelo a adotar nas competições europeias de clubes a partir de 2024.

As novidades:

LIGA DOS CAMPEÕES

- Passa de 32 para 36 equipas

- A habitual fase de grupos dá lugar a uma liga única, sendo que cada equipa faz, no mínimo, dez jogos contra dez adversários diferentes (cinco em casa e cinco fora);

- os oito primeiros classificados desta Liga qualificam-se para a fase a eliminar;

- as equipas classificadas entre o 9.º e o 24.º lugar vão disputar um playoff para determinar quem passa aos oitavos de final;

- uma das vagas adicionais será para o terceiro classificado do país que estiver na quinta posição do ranking da UEFA. Outra vaga será atribuída a um campeão nacional, aumentando assim de quatro para cinco o número de clubes qualificados pelo denominado «Caminho dos Campeões». As outras duas vagas serão para os clubes com o melhor coeficiente entre aqueles que não tiverem garantido a qualificação mas que tenham garantido vaga para as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, para a Liga Europa ou para a Liga Conferência.

LIGA EUROPA/LIGA CONFERÊNCIA

- o formato será idêntico ao da Liga dos Campeões, com apenas um grupo que junta todas as equipas, sendo que na Liga Europa cada equipa fará oito jogos nessa fase, e na Liga Conferência serão seis encontros;

- está em discussão ainda, mas a UEFA admite, desde já, alargar ambas as competições também para 36 equipas.