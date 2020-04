O Comite Executivo da UEFA afirmou nesta quinta-feira que há duas possibilidades em cima da mesa, para a conclusão da Liga dos Campeões e da Liga Europa 2019/20.

O organismo sublinha mais uma vez que a prioridade tem de ser dada às ligas domésticas, pois em causa está o acesso às provas europeias da próxima época, mas deu dois caminhos para que a Champions e a Liga Europa se disputem.

A primeira possibilidade é as eliminatórias serem jogadas ao mesmo tempo que os campeonatos nacionais, com dias a serem partilhados. A segunda é as competições europeias serem disputadas em agosto, depois de os campeontos nacionais serem decididos.