Alexander Bah realizou exames complementares de diagnóstico e está fora do jogo frente ao Bayern Munique, a contar para Liga dos Campeões, devido a um edema na coxa esquerda.

Além do encontro desta quarta-feira, o internacional dinamarquês está também em dúvida para o Clássico do próximo domingo, frente ao FC Porto, marcado para as 20h45.

O lateral internacional dinamarquês será reavaliado na próxima quinta-feira, para aferir se estará em condições de disputar o jogo grande da 11.ª jornada da Liga.

Recorde-se que o Benfica realizou, na manhã desta terça-feira, o último treino em solo luso, antes da viagem para a Alemanha, sendo que Bruno Lage também não contou com Leandro Barreiro, Prestianni e Tiago Gouveia, todos de fora por lesão.