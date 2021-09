Dor de cabeça para Sérgio Conceição. A dois dias do jogo contra o Liverpool, para a Liga dos Campeões, Pepe só fez tratamento. O defesa de 38 anos contraiu uma lesão muscular (edema) em Madrid e está, assim, em risco de falhar a receção aos reds. Tudo depende da evolução até à hora do jogo.



Importa lembrar que Chancel Mbemba foi expulso na capital espanhola e é baixa confirmada. Restam, assim, Fábio Cardoso e Ivan Marcano. O ex-Santa Clara tem estado no banco de suplentes, mas ainda não foi utilizado por Sérgio Conceição. Marcano tem sido titular desde a visita ao Marítimo, na terceira jornada do campeonato. Primeiro a lateral esquerdo e depois a defesa central.



De acordo com o comunicado do FC Porto, Agustín Marchesín já treina integrado na equipa, mas ainda de forma condicionada. O argentino ainda esperará algumas semanas até voltar a competir, tal como Sérgio Conceição explicou no passado sábado.



O FC Porto recebe o Liverpool às 20 horas, terça-feira. Sérgio Conceição fala aos jornalistas às 12h30 de segunda-feira, no Olival.