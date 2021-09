Jorge Jesus vai voltar a gerir o plantel para a estreia do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, esta terça-feira, frente ao Dínamo Kiev. Uma rotatividade que o treinador tem apostado mais do que é habitual e com maior sucesso, desde a qualificação da Champions, às cinco vitórias na Liga. Uma opção que, na opinião do treinador, está sustentada no maior número de soluções de qualidade que tem à disposição no plantel.

O Benfica jogo no sábado nos Açores e esta segunda-feira viaja até Kiev, para jogar na terça-feira, mas o treinador garante que o grupo está preparado.

«Nunca conseguimos fazer uma gestão perfeita, não conseguimos pôr a equipa no limite máximo. Nós pensamos que sim, eu sinto que a equipa está super-forte, moralizada, conhece bem o adversário que vamos defrontar e temos capacidade para ganhar», começou por salientar.

Quanto ao desgaste dos jogadores mais utilizados. «A equipa tem gerido bem essas situações de muitos jogos, com o interregno das seleções, temos sabido gerir. É isso que temos feito, com ajuda do departamento médico. Vamos para Kiev muito confiantes», acrescentou.

Uma estratégia que o treinador delineou para este difícil arranque de temporada. «Tem a ver com o período. Tenho um Benfica com mais soluções do que no ano passado. Se mudar cinco jogadores, a equipa não perde rendimento. Tirando os jogadores que chegaram este ano, que ainda não conhecem muito bem a equipa, estou tranquilo. A equipa não vai oscilar se jogarem uns hoje e amanhã outros», destacou ainda.