À semelhança dos compatriotas Renato Sanches, Xeka e Djaló, José Fonte foi titular na derrota do Lille em Londres contra o Chelsea, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. No final da partida, o capitão dos campeões franceses lamentou o facto de a equipa não ter feito pelo menos um golo em Stamford Bridge.



«A este nível não podemos permitir transições ou dar bolas fáceis porque jogadores como estes aproveitam as oportunidades. Estivemos sempre no jogo e tivemos as nossas ocasiões, mas a este nível é preciso marcar. A eliminatória? Vai ser muito difícil, mas mostrámos esta noite que é possível. Temos de ser mais agressivos e eficazes. Eles tiveram duas ou três ocasiões e marcaram. Temos qualidade para ferir o Chelsea», referiu o internacional português, em declarações reproduzidas pelo jornal «La Voix du Nord».



Lembre-se que os golos dos campeões da Europa e do Mundo foram anotados por Havertz e Pulisic.