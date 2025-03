Arne Slot realizou, esta terça-feira, a habitual antevisão ao jogo entre Liverpool e PSG, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Em declarações aos jornalistas, o técnico dos «reds» falou sobre o sorteio para esta fase e admitiu que apesar de «gostar muito» do Benfica, preferia ter apanhado as águias em vez da formação que conta com os portugueses Vitinha, Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos.

«Só tínhamos duas opções, ou nos calhava o Benfica ou nos calhava o PSG. Apesar de eu gostar muito do Benfica, sinto que qualquer pessoa que veja futebol nos últimos meses podia dizer que seria preferível jogar contra o Benfica do que contra o PSG», começou por referir.

«Ainda assim, isto é o Liverpool e queremos sempre estar presentes nos grandes jogos. Este é um grande jogo, sem dúvida, para todos nós. Temos de aceitar o adversário que nos calhou em sorte e ambas as equipas vão ter pela frente um adversário muito forte», acrescentou.