O golo de Thiago Alcantara ao FC Porto foi eleito o melhor da semana na Liga dos Campeões.

O internacional espanhol do Liverpool foi distinguido com o remate de pé direito, de fora da área, que bateu Diogo Costa no primeiro golo do jogo de Anfield.

Thiago superou assim a concorrência de Pote, que estava nomeado com o segundo golo apontado na vitória do Sporting sobre o Borussia Dortmund, mas também a bicicleta de Roberto Lewandowski no Dinamo Kiev-Bayern e o golo de Hefti no Young Boys-Atalanta.

Veja os golos nos vídeos associados ao artigo.