Não foi fácil descalçar a bota em Girona, mas o Liverpool fê-lo literalmente dessa forma para abrir caminho à sexta vitória em seis jogos na fase de liga da Liga dos Campeões.

A equipa inglesa foi a Espanha vencer por 1-0, com um golo de penálti, tendo praticamente certo o apuramento para os oitavos de final num dos oito primeiros lugares. Soma 18 pontos no primeiro lugar e esperar pelas certezas quanto às contas do apuramento no top-8 será uma mera formalidade.

Ainda sem o português Diogo Jota – que voltou aos treinos na segunda-feira – o Liverpool fez o único golo do jogo, no Estádio Montilivi, na segunda parte, aos 63 minutos, num penálti apontado por Mohamed Salah.

O lance decisivo do jogo surgiu depois de o médio do Girona, Van de Beek, ter descalçado a bota do extremo do Liverpool, Luís Díaz, aos 59 minutos, num lance na área. O árbitro francês Benoît Bastien foi ver as imagens ao vídeo-árbitro, considerou existir falta para penálti e Salah bateu o guarda-redes Paulo Gazzaniga.

No Girona, o internacional sub-20 português Jastin García foi suplente não utilizado. A equipa espanhola continua em zona de eliminação, no 30.º lugar, com três pontos e um saldo de 4-10 entre golos marcados e sofridos, podendo cair mais posições nesta jornada, ou até subir a 29.º: porém, para isso, precisava que os seis clubes abaixo de si perdessem e que o Sturm Graz, 28.º com três pontos (2-6 em golos), perdesse por pelo menos dois golos de diferença com o Lille.

À mesma hora, na tarde desta terça-feira, o Dínamo Zagreb-Celtic terminou empatado sem golos. O médio português Paulo Bernardo foi titular na equipa escocesa, tendo sido substituído na segunda parte, aos 65 minutos. As duas equipas seguem, para já, em zona de play-off: o Celtic é 17.º com nove pontos (10-10 em golos) e o Dínamo Zagreb 21.º, com oito pontos (10-15 em golos).