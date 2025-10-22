O Liverpool pôs fim a uma sequência de quatro derrotas e, cerca de um mês depois do último êxito (a 23 de setembro, ante o Southampton), volta a sorrir e de forma expressiva: a equipa treinada por Arne Slot foi à Alemanha golear o Eintracht Frankfurt por 5-1, em jogo da terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

A equipa alemã até esteve em vantagem, com um remate cruzado de Rasmus Kristensen, ao minuto 26, na área, a concluir um contra-ataque, assistido por Mario Gotze.

Porém, o Liverpool conseguiu chegar ao empate ao minuto 35, com Hugo Ekitike a marcar frente à antiga equipa, concluindo de pé direito, na área, uma rápida saída para o ataque, assistido por Robertson. Mal colocou a bola na baliza, pediu desculpa aos adeptos alemães.

Ainda na primeira parte, na sequência de um canto do lado esquerdo, batido por Gakpo, Virgil Van Dijk cabeceou para dar vantagem ao Liverpool, ao minuto 39. E o 3-1 também apareceu antes do intervalo e novo após um canto, desta vez do lado direito, batido por Szoboszlai, com Konaté a finalizar de cabeça, ao minuto 44.

Na segunda parte, aos 66 minutos, Cody Gakpo fez o 4-1, de pé esquerdo na área, ao segundo poste, assistido por Wirtz.

A «chapa cinco» foi garantida ao minuto 70, com um golo de Szoboszlai, com um remate de pé direito, fora da área, depois de um passe de Wirtz.

Com este resultado, o Liverpool passa a somar seis pontos na fase de liga e está no 10.º lugar, com a mesma pontuação de Newcastle (oitavo), Barcelona (nono), Chelsea (11.º), Sporting (12.º), Qarabag (13.º) e Galatasaray (14.º).