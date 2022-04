«Díaz, a luz do Liverpool em terreno hostil» ou «Díaz regressa a Portugal para atormentar o Benfica e carimba vitória do Liverpool na primeira mão» são algumas das manchetes internacionais acerca do jogo da última terça-feira, na Luz, referente aos quartos de final da Liga dos Campeões.



O nome do internacional colombiano é destaque em quase todas as publicações por culpa do golo e da assistência na vitória dos «reds» por 3-1 em Lisboa. O jornal AS defende que os vice-líderes da Premier League já têm um pé nas meias-finais da Champions enquanto a Marca escreve que Díaz viveu a sua noite de estrelas.



Leia o que diz a imprensa internacional da derrota do Benfica na galeria associada.