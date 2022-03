Benfica e Liverpool vão voltar a defrontar-se na Liga dos Campeões, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira. Os dois emblemas já se defrontaram em oito ocasiões na prova, dez no total de todas as provas da UEFA.



Os ingleses têm vantagem no histórico de confrontos, embora o triunfo épico dos encarnados em Anfield (2-0), em 2006, ainda esteja bem fresco na memória da maioria.



Depois de um triunfo na Luz por 1-0 graças a um golo de Luisão, as águias de Ronald Koeman eliminaram os reds, então treinados por Rafa Benítez e campeões da Europa em título. Um belo golo de fora da área de Simão e um pontapé acrobático de Miccoli deixaram Anfield de boca aberta e atiraram o Benfica para os quartos de final.



Além desses dois jogos em 2005/06, há outra vitória do emblema da Luz contra o gigante de Merseyside. Foi na temporada 1984/85, no antigo estádio da Luz. Um golo de Manniche foi suficiente para o Benfica derrotar o Liverpool de Dalglish e Ian Rush, mas não para seguir em frente na Champions - ingleses tinham vencido por 3-1 na primeira mão.



Esse encontro resolvido por Manniche marcou uma viragem nos confrontos entre os dois emblemas na Champions. Foi a primeira vitória do Benfica contra o Liverpool, à qual se seguiu mais duas em 2005/06, depois de cinco triunfos ingleses: 2-1 e 4-1 em 1977/78, 1-0 e 4-1 em 1983/84 e 3-1 em 1985/86.



O último embate entre ambos para a Liga dos Campeões foi, como referido, favorável ao Benfica. Houve, diga-se, um outro confronto mais recente do que esse resolvido por Simão e Miccoli, mas para a Liga Europa. Em 2009/10 «reds» perderam na Luz com dois golos de Cardozo de penálti (2-1). Em Inglaterra o Liverpool não deu hipóteses e goleou a equipa de Jorge Jesus rumo às meias-finais com um bis de Fernando Torres e golos de Lucas Leiva e Kuyt.



Em suma, o histórico de duelos na Champions dá vantagem ao Liverpool (cinco vitórias e três derrotas), mas o Benfica poderá sempre inspirar-se em 2006 e nas obras de arte de Miccoli e Simão Sabrosa.