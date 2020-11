Diogo Jota distribuiu mérito por toda a equipa, particularmente com os dois companheiros da frente, Salah e Mané, depois de marcar um hat-trick em apenas 55 minutos na goleada do Liverpool, em Bergamo, diante da Atalanta (5-0), em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Uma coisa é certa, se continuar a jogar a este nível, Firmino vai sentar-se mais vezes no banco.

«Estou a jogar na melhor equipa da minha carreira. Não sei se estou a atravessar o meu melhor momento, mas marcar golos é a minha forma de jogar futebol», começou por destacar o internacional português em declarações à BT Sport no final do jogo.

Jota foi titular, marcou dois golos na primeira parte e mais um na segunda. «O meu preferido é o primeiro, porque desbloqueou o jogo. Acho que para qualquer equipa é importante marcar primeiro. Depois desse golo, pudemos gerir o jogo à nossa maneira», destacou.

Jota foi contratado ao Wolverhampton para ser alternativa a Firmino, mas parece estar cada vez mais perto de ser primeira opção, não só pelos golos que tem marcado, mas pela forma como encaixou com Mané e Salah. «São dois jogadores de classe mundial, todos conhecemos as qualidades deles e fica muito mais fácil para mim jogar ao lado destes jogadores extraordinários», comentou.

O próximo jogo do Liverpool será frente ao Manchester City de Pep Guardiola, um embate entre as duas equipas que, nos últimos anos, têm lutado pelo título na Premier League. «Hoje marcámos cinco golos, o que não é muito vulgar, e não sofremos nenhum. Se também não consentirmos golos contra o City tenho a certeza que vamos ganhar esse jogo», destacou o novo goleador do Liverpool.