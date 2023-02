Darwin Núñez abriu caminho à vitória do Liverpool no último fim de semana, em casa do Newcastle, mas foi forçado a deixar o terreno de jogo devido a problemas num ombro.

Na antevisão ao jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões com o Real Madrid, o treinador dos reds, Jurgen Klopp, admitiu que o uruguaio poderá ir a jogo, mas ainda permanece em dúvida.

«Há uma hipótese, todos os cenários são possíveis. Temos de ver como ele consegue lidar com a dor. Quando soubermos disso, tomaremos uma decisão», reconheceu o técnico alemão em conferência de imprensa.

Klopp enalteceu o momento do Liverpool, mas sublinhou que ainda têm de provar que são «mais equipa» nesta fase.

«Estou muito feliz por podermos jogar este jogo agora e não há algumas semanas. Precisamos de fazer dois super jogos para passar», vincou.

«O Real é sempre super, super competitivo e difícil de bater. Mas faz todo o sentido tentar de qualquer maneira. É o Real Madrid. Não podemos jogar este jogo sem respeito, são de classe mundial. É uma equipa bem montada e por isso é tão difícil [de vencer]. Mas isso não significa que seja impossível», acrescentou, tendo ainda elogiado Carlo Ancelotti.

«É o treinador mais descontraído que já conheci na vida. Eu respeito-o muito, admiro-o muito. Eles têm uma equipa de classe mundial e trouxeram jovens jogadores super empolgantes», concluiu.

Liverpool e Real Madrid defrontam-se esta terça-feira em Anfield, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, às 20h00.