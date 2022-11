O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, ficou agradado com o impacto que Darwin Nuñez teve jogo com o Nápoles, na sexta jornada da Liga dos Campeões e que os ingleses venceram por 2-0.

O ex-avançado do Benfica marcou o segundo golo e teve influência fundamental no primeiro.

«Neste tipo de jogos não se pode fazer uma grande rotação de jogadores, por causa da situação em que estamos», disse o alemão. «Mas tínhamos de fazer alguma e foi por isso que não começámos com os três», disse, falando de Salah, Firmino e de Darwin, o único do trio que esteve no banco.

«Precisávamos de perceber como é que nos adaptávamos num jogo», continuou, para depois abordar em específico o caso de Darwin e Curtis Jones, médio que jogou pela esquerda.

«O Curtis jogou muito bem numa posição que não lhe é familiar. Esteve muito bem, esteve envolvido no jogo e depois, quando se lança um jogador fresco com a qualidade do Darwin, isso ajuda muito, portanto, estou muito contente», concluiu.