Jurgen Klopp admitiu que a equipa do Liverpool pensou que o jogo estava no bolso depois de ter chegado ao 3-1 contra o Benfica, a cerca de 25 minutos do final da partida.

«Não vi os lances dos foras de jogo, mas fazem parte de defender com a linha alta. Hoje isso não correu bem, é preciso admitir, mas a culpa é minha porque fiz sete alterações. O problema seguinte foi estarmos a ganhar por 3-1 e com 6-2 no conjunto das duas mãos, e estamos num período complicado do calendário e alguns dos rapazes já não jogavam 90 minutos há algo tempo. Eles são humanos e começaram a pensar: 'Ok, trabalho feito'. E o Benfica ainda estava 'on fire' e eu respeito isso. Eles marcaram três bons golos, o que não é fácil contra nós. Não deveria ser fácil sequer, mas o Benfica mereceu. Podíamos ter feito mais golos, tivemos situações claras para isso, mas estou muito contente. Sei o que é ter desafios constantes no futebol e hoje, depois do 3-1, todos pensaram que estava feito - eu incluído. O Benfica tentou e eu não poderia respeitar mais o que eles fizeram», referiu, em conferência de imprensa.



Face ao calendário apertado nesta fase da temporada, o alemão frisou que teve pouco tempo para trabalhar a estratégia para o encontro com as águias com a equipa titular que apresentou.



«Foi difícil. Fiz sete mudanças. A linha defensiva nunca tinha jogado junta. Decidi a equipa ontem e fiquei com 15 a 20 minutos para tentar orientar os jogadores. A maioria do tempo acho que estiveram bem. Gostei, gostei muito. Gostei da forma como jogámos. O único problema foi quando perdemos a bola. A questão defensiva na Liga dos Campeões reside muito nos detalhes», disse.