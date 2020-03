Depois de elogiar João Félix, Klopp foi questionado sobre o impacto do coronavírus no futebol na véspera da receção ao Atlético de Madrid, jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O treinador do Liverpool frisou que as questões de saúde pública são mais importantes que o futebol.

«Já o disse, trata-se de mim enquanto ser-humano. Qualquer um sabe que algumas coisas são mais importantes que o futebol. Temos de encontrar uma solução. Não sei se ajuda jogar à porta fechada. O problema é que, se não estás no estádio, estás num bar. Vamos respeitar. Temos família e aceitaremos qualquer decisão», referiu alemão, em conferência de imprensa.

Questionado sobre o medo de ser contagiado, o treinador de 52 anos ripostou, dizendo que o papel dele e da sua equipa é apenas jogar futebol.

«És do [Atlético] Madrid? O futebol é um jogo e nada mais. Somos parte da sociedade. Não gosto dessas perguntas. O nosso papel é jogar futebol, o teu é comunicar. Espero que o faças melhor que as perguntas que fazes. Neste momento, todos os jogadores estão bem de saúde. 22 jogadores que não dão a mão é um sinal para a sociedade», concluiu Klopp.